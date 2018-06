Manda foto e video hard alla figlia 15enne della compagna: arrestato dopo la denuncia della donna

Un 49enne cagliaritano è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su una quindicenne, figlia della compagna. La vicenda è stata resa nota grazie alla denuncia sporta dalla donna il 10 maggio scorso. L'uomo dall'anno scorso aveva rivolto svariate attenzioni sessuali alla ragazzina, molestandola personalmente e inviandole foto e video sul cellulare che lo ritraevano in pose sconvenienti.



Il culmine è stato raggiunto alla fine di aprile quando l'uomo ha tentato di indurre la minore ad un rapporto sessuale, occasione nella quale è riuscito a palparla in alcune parti intime. In quell'occasione la 15enne è scappata ed ha raccontato tutto alla madre che ha presentato denuncia. Da qui l'ordine di arresto della Procura di Cagliari che ha accolto le risultanze investigative dei carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA