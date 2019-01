Donna si ribalta con la sua auto in un incidente, il suo soccorritore tenta di violentarla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARI - Si ferma per prestare soccorso a una donna che si era appena cappottata in auto. La fa entrare nella sua auto e subito dopo, con una bottiglia di vino fra le gambe, inizia ad accarezzarla. La donna, di 45 anni, tenta di darsi alla fuga ma viene raggiunta: il suo soccorritore tenta allora di violentarla, ma non ci riesce perché lei si difende con le forze moltiplicate dalla disperazione e riesce a fuggire. Appena in salvo la donna avvisa la polizia.Rintracciato dai poliziotti del Commissariato di Taurisano l'uomo viene arrestato con l'accusa di violenza sessuale e rapina. Si tratta di Davide Zenzale, 24 anni, di Ugento. Il tutto è accaduto alle 17 di oggi, nella periferia del paese dove la donna stava transitando e ha perso il controllo dell'auto per evitare un cane.