Varese, due detenuti evasi dal carcere: «Hanno scavalcato il muro di cinta»

​Varese, due detenuti sono evasi dal carcere scavalcando il muro di cinta. Sono in corso le ricerche dei due evasi: a quanto emerso dai primi accertamenti della Polizia Penitenziaria, sono riusciti a guadagnarsi la fuga scavalcando il muro di cinta della casa circondariale.

Evasi due detenuti italiani

Si stratta di due detenuti italiani di 49 e 35 anni, uno dei quali originario della della provincia di Varese, non particolarmente pericolosi, a quanto riferisce Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato della polizia penitenziaria Spp. Secondo il sindacato è la terza evasione dall'inizio dell'anno, per complessivi cinque detenuti.

Recidivi per rapina

Erano in carcere per rapina e furto i due detenuti scappati oggi pomeriggio dal carcere di Varese. Roberto Nardello, 50 enne di Varese, recidivo, era in carcere dal marzo 2021, arrestato insieme ad Anthony Ragona, 35 anni di Cuneo, anche lui con altri arresti alle spalle. I due, forse approfittando di una distrazione nel servizio di sorveglianza, probabilmente dopo aver valutato attentamente il punto del penitenziario da cui scappare, hanno scavalcato il muro e sono fuggiti. Le loro foto segnaletiche sono state diramate alle forze dell'ordine, così come sono in corso indagini per identificare possibili complici.