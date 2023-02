Varese, uomo ucciso durante un'operazione anti-droga: indagato un carabiniere. Secondo i pm ha sparato

Un carabiniere è indagato per omicidio a seguito del ritrovamento di un cadavere nella provincia di Varese. Il corpo dell' un uomo è stato trovato nella tarda serata di ieri, nella località boschiva di Castelveccana, grazie a una telefonata anonima. Apparentemente sarebbe un giovane nordafricano a oggi non identificato, con una ferita d'arma da fuoco nella zona lombare destra.

Dopo l'intervento sul posto dei Vigili del fuoco, del 118 e dei Carabinieri, estratto il corpo da un canalone, a circa cento metri sotto il livello strada, è emerso che proprio in zona, nel pomeriggio della stessa giornata, era stato svolto un servizio da parte dei Carabinieri per il contrasto allo spaccio e che, in quell'occasione, un sottufficiale dell'Arma aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco, ritenendo di trovarsi al cospetto di persone armate.

«Tale dato, come detto emerso successivamente, a prescindere dall'effettiva addebitabilità della ferita riscontrata sul corpo dello sconosciuto al colpo esploso dal militare - fa sapere la Procura della Repubblica di Varese in una nota - fa sì che quest'ultimo debba considerarsi indagato del delitto di omicidio, ad ogni fine procedimentale ed allo stato. Saranno svolte tutte le attività di indagine utili a chiarire la dinamica dei fatti, inclusi accertamenti tecnici per la verifica della traiettoria e della tipologia del proiettile che ha attinto il corpo, non potendosi allo stato escludere qualsiasi ricostruzione alternativa rispetto alla responsabilità del militare». La vittima è stata raggiunta da un solo proiettile e la Procura di Varese ha spiegato che bisognerà verificare se la ferita trovata sul cadavere è compatibile e addebitabile al colpo esploso dal militare. Quindi saranno necessari gli accertamenti sulla traiettoria e la tipologia del proiettile «non potendosi allo stato escludere - fa sapere la Procura in una nota - qualsiasi ricostruzione alternativa rispetto alla responsabilità del carabiniere». Il sottufficiale è stato sospeso dal servizio.

