Catania, ergastolano in licenza premio uccide due donne. Poi si spara davanti alla caserma

Doppio femminicidio a Catania. Una donna, Carmelina Marino, è stata uccisa e rinvenuta dentro la sua auto: i segni di pistola erano evidenti. E un'altra donna, Santa Castorino, prima ferita gravemente in strada, e sempre da un colpo di pistola, è morta poco fa. È stata trovata agonizzante sul marciapiede e poi è deceduta.

A quanto si apprende, Salvatore La Motta, 63 anni, l'uomo fortemente sospettato di aver sparato si è suicidato. L'omicida ha premuto il grilletto contro sé stesso. E lo ha fatto vicino a una caserma dei carabinieri. L'uomo era un «detenuto in semi libertà che stava usufruendo di una licenza premio» e sarebbe dovuto rientrare oggi nel carcere di Augusta, nel Siracusano. Lo si apprende dai carabinieri del comando provinciale di Catania che indagano sul caso.

Il killer aveva una relazione extraconiugale con la prima vittima, la donna assassinata in un'auto sul lungomare Pantano. Turi La Motta è il fratello di Benedetto La Motta, noto come "Benitò o Baffo" di 65 anni, arrestato da militari dell'Arma nel luglio del 2020 nell'ambito di un'inchiesta su un omicidio e indicato come il referente a Riposto della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. Secondo la Procura distrettuale di Catania, che aveva coordinato le indagini dei carabinieri della compagnia di Giarre del comando provinciale etneo, sarebbe stato Benedetto La Motta ad «ordinare l'omicidio» di Dario Chiappone, ucciso a a Riposto nell'ottobre del 2016. L'inchiesta della Dda di Catania prese ulteriore spunto dall'arresto di Antonino Marino, 78enne di Riposto, noto come il killer delle carceri, avvenuto il 20 dicembre 2019 per lo stesso assassinio dopo che le sue impronte furono trovate dal Ris di Messina sul luogo del delitto.

I due omicidi sono successi a Catania, il primo all'altezza del lungomare di Riposto e il secondo nella centralissima via Roma: le uccisioni sono collegate. Le vittime hanno una quarantina d'anni, entrambe. La prima 48 anni e la seconda 50.

Doppio omicidio, unica "mano"

C'è dunque un'unica «mano» nei due femminicidi. È quel che emerge, è l'ipotesi più consistente a cui stanno lavorando gli investigatori. Sono in corso anche delle perquisizioni da parte dei militari dell'Arma su disposizione della Procura di Catania che coordina le indagini. I due omicidi sarebbero avvenuti a distanza di tempo tra loro: la prima vittima sarebbe stata la 48enne trovata in auto nel lungomare Pantano, la seconda la 50enne ferita mortalmente in via Roma.

Chi è il killer

Salvatore Turì La Motta, di 63 anni, l'uomo che si è suicidato davanti la caserma dei carabinieri di Riposto, sospettato di avere ucciso poco prima due donne, era un ergastolano in licenza premio. Lo si apprende da fonti attive nell'inchiesta. Era stato condannato per associazione mafiosa e per un omicidio commesso prima del 2000. Era detenuto in regime di semi libertà: lavorava di giorno e la sera rientrava in carcere. Oggi era l'ultimo giorno di un permesso premio di una settimana.

I delitti

Il primo omicidio è quello di una donna di 48 anni che è stata uccisa, molto probabilmente con un colpo di pistola, sul lungomare Pantano di Riposto, nel Catanese. La vittima era dentro la sua auto. Si indaga per omicidio.

In una zona diversa del paese della riviera ionica, ma non molto lontano dal primo omicidio, in via Roma, è stata trovata ferita gravemente per terra, colpita da arma da fuoco, un'altra donna di 50 anni. I passanti e poi i sanitari del 118 hanno provato a rianimarla ma era troppo tardi. La donna è morta: giaceva a terra in una pozza di sangue: vicino c'era la sua auto, dentro il suo barboncino che la aspettava. Sarebbe stata ferita mortalmente appena scesa dalla sua auto, una Fiat Panda, centrata a colpi di pistola. La vittima si è accasciata a terra, sul marciapiede.

Indagini sono in corso per accertare dinamiche e movente degli omicidi delle due donne.

Le reazioni

«Né raptus, né amore. Solo odio criminale. Apprendiamo con rabbia e dolore, la notizia di un duplice femminicidio e siamo costretti ancora una volta a chiederci se è stato fatto tutto per prevenire questa tragedia». Lo afferma la segretaria della Uil di Catania, Enza Meli, commentando le notizie sulle due donne uccise a Riposto e del suicidio del presunto autore dei delitti. «La nostra provincia - aggiunge la sindacalista - è nuovamente colpita da vicino per un duplice delitto che rende più pesante il bilancio di una strage in corso nel nostro Paese. Rivendichiamo da anni una risposta adeguata dalle istituzioni politiche, ma questa risposta non arriva mentre attendiamo che il Codice Rosso venga adeguato all'emergenza e realizzato in tutte le sue potenzialità. Siamo quindi costretti oggi - osserva Enza Meli - a ribadire l'appello-denuncia che con la Uil Sicilia e la segretaria generale Luisella Lionti lanciammo noi della Uil di Catania in occasione dei femminicidi di Acitrezza e Bronte a Governo, Magistratura e Forze dell'ordine: vengano innanzitutto garantite le vittime, piuttosto che fare cinica professione di garantismo con bruti e assassini. Ogni giorno sia 25 novembre».

«Sono sconvolto. Lo è l'intera comunità, che nulla ha a che fare con l'immagine violenta che in queste ore viene trasmessa sui media. Non conoscevo né le vittime né il presunta omicida. Ancora una volta vengono colpite delle donne, ancora una volta si assiste a un atto di forza contro le donne». A dirlo all'Adnkronos è Enzo Caragliano, dopo il duplice femminicidio. «Aspettiamo che sulla vicenda sia fatta chiarezza e che gli investigatori ricostruiscano l'esatta dinamica di quanto accaduto - prosegue il primo cittadino -. Nessun atto di violenza può essere giustificato, nessuna motivazione è mai accettabile. Forse si può pensare al gesto di un folle, perché solo la pura follia può esserci dietro a una simile violenza. Sono vicino alle famiglie delle vittime, esprimo loro cordoglio a nome dell'intera collettività», conclude il primo cittadino.