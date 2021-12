Valsesia, sciatore di 15 anni muore dopo una caduta sulle piste di Alagna

Tragedia in Valsesia, dove un ragazzo di 15 anni è morto per i traumi alla testa subiti dopo una caduta sulle piste da sci di Alagna Valsesia, a Vercelli. L'incidente è avvenuto ieri, nella tarda mattinata, sulla pista di rientro che da Pianalunga riporta ad Alagna. Il ragazzo, nato nel 2006, era stato traportato in elisoccorso all'ospedale di Novara e le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Nonostante i tentativi dei medici, è morto a causa dei traumi che ha riportato al capo.

