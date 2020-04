Festa della Liberazione, espone simbolo nazista sul balcone: i carabinieri lo denunciano

Espone sul balcone il vessillo nazista nel giorno della Liberazione dalla dittatura: identificato e denunciato.

In azione i carabinieri della stazione di Tuscania. I militari ieri, in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini che lamentavano il fatto che in un balcone fosse esposto un vessillo nazista, proprio durante la giornata del 25 Aprile, sono intervenuti. Così hanno individuato l'abitazione, sequestrato la bandiera e denunciato l’autore.

E',stata infatti applicata la legge del 25 giugno del 1993, che sanziona chi compie gesti legati all’ideologia nazifascista.

Ultimo aggiornamento: 12:12

