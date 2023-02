Dalla truffa dello specchietto a quella del finto rider che gira con la ruota anteriore della bicicletta già danneggiata e accusa gli automobilisti di averlo urtato. Si diffondono nuove mode e così anche i tentativi di spillare illegalmente soldi si evolvono. La città pullula di consegne a domicilio di pizza, sushi e pokè. Il food delivery sembra essere diventato irrinunciabile, giovani e non, cavalcano le bici a ogni ora del giorno e della notte. E così, l'ormai conosciuta figura del rider, ossia di chi porta a casa il cibo prenotato sulle app, viene sfruttata per architettare un nuovo raggiro e tentare di far cadere in trappola gli automobilisti. Succede in particolare all'Appio, a pochi passi dalla basilica di San Giovanni, dove da giorni si susseguono segnalazioni molto simili.

L'ALLERTA

«È la truffa del finto rider». Così viene definitiva da molti residenti che lanciano l'allarme sui social nella speranza che nessuno cada nella trappola. Alcuni ne sono rimasti vittima ma sono riusciti a reagire e sono così abituati a riconoscere la dinamica del raggiro che gridano dalla finestra per avvertire il malcapitato. Casi sono accaduti su via Gallia, all'incrocio con piazza Tuscolo, altri sembrerebbe in via Latina. E il fenomeno preoccupa sempre di più.

Nella truffa dello specchietto, i malviventi a bordo di un'auto gettano un sasso contro un veicolo in corsa fingendo di aver subito un danno (appunto allo specchietto). Ora il raggiro viene costruito su misura per le bici. Capita così che il finto rider tamponi appositamente una vettura. «Si è gettato praticamente contro la parte posteriore della mia auto» la denuncia sui gruppi Facebook di quartiere. La mossa successiva è mostrare il presunto danno alla ruota anteriore. Scatta quindi l'ingente richiesta di risarcimento. E in contanti ovviamente.

LA RICHIESTA DI SOLDI

«Prima voleva 250 euro, poi vedendomi non convinta è sceso a 150 euro» racconta una signora sui social. Quando poi il malcapitato rifiuta la richiesta e prende il cellulare per chiamare i vigili, il falso fattorino fugge via facendo perdere velocemente le proprie tracce. «Ho subito anche io lo stesso tentativo di truffa» ha gridato un signore dalla finestra dopo aver visto l'automobilista fermata dall'uomo in bicicletta che secondo le descrizioni sembrerebbe essere un nordafricano. «È successa una cosa molto simile anche a mio marito - racconta un'altra residente - si trovava fermo in auto al semaforo di via Gallia, all'incrocio con piazza Tuscolo: è scattato il verde per i veicoli, ma il rider continuava ad attraversare sulle strisce cercando in ogni modo di impedire a mio marito di ripartire. In pratica - ha aggiunto - è come se volesse con insistenza farsi investire: lui ha tentato di attraversare l'incrocio aggirandolo, ma quel rider continuava ad avanzare tanto che ha dovuto inchiodare». Sui gruppi social sono tanti i commenti ai racconti delle vittime e molti ringraziano per aver condiviso la disavventura e aver lanciato l'allarme sulla nuova truffa dei rider.