Treno deragliato, le vittime sono Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo. «Era ben voluto da tutti»

Nel deragliamento del Frecciarossa vicino a Lodi sono morti i due macchinisti. Si tratta di Giuseppe Cicciù, di 51 anni, di Reggio Calabria, e di Mario Di Cuonzo, di 59, originario di Capua (Caserta). Sarebbero stati sbalzati a circa 500 metri da dove è finita la corsa del treno alta velocità deragliato nel Lodigiano i due macchinisti deceduti. A quella distanza sono infatti stati trovati i due corpi, uno con maggiore difficoltà. «La prevenzione è da sempre l'arma migliore!»: è l'ultimo post su Facebook scritto nello scorso ottobre da Giuseppe, uno dei due macchinisti morti questa mattina nel deragliamento del treno nel lodigiano. Si riferiva alla campagna Frecciarosa di Trenitalia per la prevenzione del tumore al seno il post di Giuseppe Cicciù dello scorso 14 ottobre. Il macchinista morto questa mattina nel deragliamento del Frecciarossa nel Lodigiano su facebook parlava dell'iniziativa promossa dal Gruppo FS Italiane, dall'Associazione IncontraDonna Onlus, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute e la partecipazione di Farmindustria, per combattere il tumore al seno, sensibilizzare alla cultura della prevenzione e promuovere la salute di tutta la famiglia attraverso corretti stili di vita. Cicciù, che in diverse foto sul suo profilo indossa la divisa da ferroviere, e in una appare con la comica Teresa Mannino, aveva anche pubblicato un video sul Frecciarossa. Tanti i colleghi e amici che stanno lasciando un saluto o un ricordo sulla sua pagina, dove Cicciù si è molto speso contro la violenza sulle donne.

«Lo conoscevo da 25 anni, era una persona senza ipocrisie, ben voluto da tutti, solare, disponibile. Gli piaceva questo mestiere, amava questo lavoro, lo svolgeva con serietà impeccabile ed era molto attento alla sicurezza»: così Fortunato Foti, ferroviere e membro della segreteria lombarda della Fit Cisl, ha ricordato all'agenzia Ansa Giuseppe Cicciù, uno due macchinisti morti nel deragliamento avvenuto questa mattina nel Lodigiano. Cicciù si era trasferito da molti anni in Lombardia, dove viveva con la moglie e un figlio, ma «era attaccatissimo» alla sua città natale, cioè Reggio Calabria, dove tornava appena poteva per far visita alla madre. «Sono talmente amareggiato e triste che faccio fatica a credere che sia morto», ha detto Foti. «Era una persona disponibile - ha proseguito - si prendeva in carico qualsiasi problema dei colleghi e andava fino in fondo. Abbiamo iniziato insieme nella Rsu e, quando passava in stazione Centrale a Milano, ci vedevamo sempre».

Scrivono le Ferrovie dello Stato tramite il proprio sito: «Il Gruppo FS Italiane e tutti i ferrovieri esprimono profondo cordoglio per il decesso dei due colleghi macchinisti del treno alta velocità 9595 Milano-Salerno. Il Gruppo FS Italiane è vicino ai familiari dei colleghi offrendo il massimo supporto a loro e a tutte le persone coinvolte nell’incidente di stamattina».

LEGGI ANCHE --> Il precente del Milano-Roma deragliato: morirono 8 persone, a bordo c'era Cossiga

Le testimonianze. «Credevo di essere morto», «non riesco a descrivere quel che è accaduto, non me ne rendo ancora conto. Il treno andava velocissimo, forse ai trecento chilometri all'ora. All'improvviso ho sentito una botta violenta. Un boato fortissimo». È il racconto di uno dei feriti del deragliamento ferroviario del Lodigiano, un giovane di 21 anni ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza, in una testimonianza raccolta dall'edizione online del quotidiano piacentino Libertà. Il ragazzo, straniero, viaggiava nella seconda carrozza, vicino al finestrino, insieme a un amico. «Ci siamo stretti forte la mano per evitare di cadere - racconta a poche ore dal deragliamento del treno sulla linea alta velocità a Livraga, nel Lodigiano - Il vagone si è ribaltato e noi, in attesa dei soccorsi, siamo usciti attraverso un buco per metterci in salvo. Per un quarto d'ora, purtroppo, siamo rimasti bloccati a bordo. Credevo di essere morto. Sono musulmano, ho chiuso gli occhi e ho pregato».



Ultimo aggiornamento: 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA