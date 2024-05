Caserta, crolla il soffitto del Centro Commerciale Campania: paura e gente in fuga ma nessun ferito

Paura ieri sera, intorno alle 22,30, al Centro Commerciale “Campania” di Marcianise, dove per cause in corso di accertamento è crollata una controsoffittatura.

Fortunatamente il crollo, anche dell’impiantistica installata tra cavi elettrici ed altro, si è verificato in una zona chiusa poco prima e, quindi, non frequentata.

Come verificato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, giunti con i carabinieri, nessun ferito.

Zona subito transennata e messa in sicurezza, oggi riprenderanno le verifiche.

È stato il personale della security presente ad avvertire rumori sospetti provenienti dal controsoffitto; i vigilanti hanno subito provveduto a transennare l'area, per poi chiamare i vigili del fuoco. Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di Marcianise, che ha lavorato tutta la notte per rimuovere le macerie pericolanti e mettere in sicurezza l'area. Secondo quanto rende noto la direzione del Centro Campania, a provocare il cedimento della struttura nella zona di Piazza Campania è stato un tendino che si è staccato in un angolo provocando in pochi minuti la caduta di pannelli dalla controsoffittatura.