Torremaggiore, la madre di Jessica alla tv albanese: «Mio marito ha abusato di lei più volte. Aveva pianificato tutto, è un mostro»

«Mio marito ha molestato sessualmente mia figlia. È successo diverse volte. Era un mostro. Lei non gli parlava più da due anni. Non solo le ha rovinato la vita, ma l'ha anche ammazzata». Lo ha detto alla tv News 24 Albania Tefta Malaj, la donna ferita a coltellate dal marito Taulant Malaj che a Torremaggiore ha ucciso la figlia Gessica, di 16 anni, e Massimo De Santis. «Se non l'ha denunciato è solo per non avere una brutta nomea: si sa com'è».

Omicidio Torremaggiore, gli avvocati difensori di Taulant Malaj: «Non voleva uccidere il figlio». Il piccolo rivede la mamma in ospedale

La pianificazione

«Mio marito aveva pianificato tutto, stavamo tutti quanti dormendo a quell'ora.

Le dichiarazioni

Nell'intervista alla trasmissione albanese 'Me szër aapur', dal letto d'ospedale la 39enne ha raccontato che il marito aveva molestato sessualmente la ragazza. Episodi, secondo lei, avvenuti due anni fa. Ha detto che per questo motivo hanno installato telecamere in casa un anno fa.

Le telecamere

Hanno avuto litigi quella notte? "È venuto tardi - risponde la donna -. Poi abbiamo discusso un po'". Da quanto tempo ha installato le telecamere? "Un anno". Cosa vuol dire delle accuse che il marito ha fatto? "Mi oppongo a tutto. Qualunque cosa. È un mostro, da due anni. Lo avrebbe fatto due anni fa". Ha commesso atti vergognosi con la ragazza? "Sì, l'ha molestata". Lo hai denunciato? "No". Perché non l'ha segnalato? "La ragazza che amava di più. Ecco perché ha ucciso la ragazza. Ha rovinato la vita della ragazza, e non solo, l'ha uccisa". I familiari lo sanno? "No. I miei familiari sono venuti in ospedale".