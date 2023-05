Uccide figlia e compagno della moglie, in un video la follia del killer: «Dove è il bambino? Non ho finito»

Un duplice omicidio efferato che fa scalpore in tutta Italia, in cui a perdere la vita è stata anche una ragazza di sedici anni, Gessica Malaj che ha avuto coime colpa quella di difendere la madre. «Ho tagliato lui, li ho ammazzati tutti i tre, anche mia figlia, vedete qui». Sono le parole pronunciate dal killer in un video che prosegue insultando la moglie 39enne che si stende, ferita, accanto al corpo della figlia.

Gessica Malaj, chi era la sedicenne uccisa a Torremaggiore: il dolore dei dirigenti scolastici

Gessica Malaj uccisa, il video choc

Si presenta con il proprio nome e poi indica il corpo del 51enne Massimo De Santis, che ha da poco ucciso: «Vedete questo qua, lui è l'italiano» con cui ritiene che sua moglie avesse una relazione. Poi, aggiunge, «ho perdonato già una volta mia moglie, lui è il secondo». A parlare è Taulant Malaj, l'albanese 45enne che la scorsa notte ha ucciso il presunto amante di sua moglie e la propria figlia 16enne che cercava di proteggere la madre, e poi ha filmato tutto in un video diventato virale sulle chat dei residenti. Poi, urlando, Malaj si domanda dove sia «il bambino», l'altro figlio di cinque anni che non ha trovato in casa ma che secondo gli investigatori stava cercando per uccidere: «Non ho finito ancora, non è venuto nessuno, nemmeno la polizia».

Gessica Malaj uccisa a 16 anni dal padre a Foggia mentre difendeva la madre

Gessica Malaj, il dolore del sindaco

Il duplice omicidio è stato compiuto la scorsa notte a Torremaggiore (Foggia) e il sindaco Emilio Di Pumpo su Facebook fa «appello al senso di responsabilità di ognuno: chiedo il massimo rispetto per le famiglie coinvolte - scrive - invito chiunque abbia ricevuto video e/o immagini inappropriate, a bloccare immediatamente questo tam tam di messaggi. Invito tutti al silenzio, rispetto e preghiera per le anime dei nostri concittadini venuti a mancare». «Torremaggiore - aggiunge - oggi piange per due giovani vite strappate via in una terribile tragedia che non può lasciarci indifferenti. Il mio personale e sentito cordoglio in questo momento di forte dolore per tutta la città di Torremaggiore».