Torre del Greco, bambino di due anni morto annegato. I testimoni: «È stato gettato in mare dalla mamma»

Dramma a Torre del Greco, a Napoli, poco dopo le 22.30 di domenica. Un bambino di due anni è morto annegato in mare all’altezza di lido La scala, sul posto carabinieri, polizia e ambulanza.

Secondo testimoni la mamma avrebbe tentato di suicidarsi col bimbo, lo avrebbe lanciato in acqua per poi lanciarsi ma sarebbe stata fermata appena in tempo. Non sono bastati i soccorsi, invece, per salvare il bambino.

Bimbo morto annegato: la madre minacciava di suicidarsi

Stando ad una prima ricostruzione, il bambino sarebbe stato notato in acqua dopo che alcuni presenti avevano bloccato una donna che minacciava di suicidarsi. Alcuni presenti a questo punto si sarebbero tuffati in acqua per recuperare il piccolo: è stato riportato a riva ma i soccorsi sono stati inutili. Indagini in corso dei Carabinieri per accertare la dinamica.

La madre

È la madre del bambino la donna che ieri sera sarebbe stata bloccata mentre manifestava propositi suicidi. A quanto si apprende, la donna sarebbe ora presso la caserma dei carabinieri della locale compagnia (che indagano sulla tragedia) per essere ascoltata dagli inquirenti. Mamma e figlio sarebbe entrambi di Torre del Greco.

La salma del bambino è stata posto sotto sequestro e ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un atto dovuto, in attesa di conoscere gli esiti delle indagini sul caso e per capire se sulla morte del piccolo possa esserci qualche responsabilità della madre. Gli inquirenti hanno disposto anche il sequestro della parte della spiaggia prospiciente la porzione di mare dove è stato recuperato il corpo senza vita del piccolo.

Una croce in legno sul posto della tragedia

Sulla porzione di spiaggia di località La Scala è stata posta una croce in legno realizzata da una mano ignota. Sulla sabbia ancora visibili i rilievi che i carabinieri hanno effettuato durante la notte, prima che l'area interessata dalla tragedia avvenuta in mare venisse posta sotto sequestro.

I residenti: una tragedia

La gente è affacciata da finestre e balconi. Mentre vanno avanti le operazioni portate avanti dai carabinieri nella zona della Scala, i residenti commentano sbigottiti l'accaduto: «Non è pensabile che una mamma arrivi ad uccidere il figlio piccolo. È una tragedia terribile» dice un'anziana, che racconta di non avere chiuso occhio. «Per tutta la notte è stato un via-vai di auto e mezzi di soccorso - racconta un altro cittadino - Non dimenticherò mai quanto accaduto».