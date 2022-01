Forti dolori addominali, Teresa muore a 29 anni. Lo scorso 31 dicembre la ragazza aveva accusato forti dolori alla pancia ed era stata portata all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore (Napoli). Il primo gennaio Teresa è stata dimessa, ma poiché ancora quei dolori non volevano andare via, il giorno dopo era tornata nell'ospedale di Frattamaggiore. Questa volta non ce l'ha fatta.

Terry, così era chiamata affettuosamente da amici e parenti, era una ragazza dolce e solare, lavorava come estetista. Il papà ha presentato una denuncia per fare luce sulla morte della giovane figlia. Sono in corso accertamenti per comprendere le cause del decesso e l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia sulla salma, presso l'ospedale San Giuliano di Giugliano. Un intero quartiere sconvolto per quanto accaduto, tutti conoscevano Terry e si stringono al dolore dei suoi genitori.