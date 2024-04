Sposo ubriaco a Varese minaccia la proprietaria della villa del rinfresco: «Manca il vino? Ti taglio la testa»

È accusato di minaccia, tentata violazione di domicilio e danneggiamento, il 34enne comparso oggi davanti al giudice del Tribunale di Varese Davide Alvigi. La vicenda contestata risale al settembre 2021 e si riferisce a un rinfresco di nozze organizzato in un'elegante villa a Galliate Lombardo (Varese) affacciata sul lago.

L'accusa

Secondo l'accusa, il 34enne, all'epoca nelle vesti di novello sposo, completamente ubriaco così come la comitiva di amici che partecipava al rinfresco, una volta capito che dopo il taglio della torta non sarebbe più stato servito vino, ha dato in escandescenza.

La minaccia

«Ti taglio la testa», ha minacciato la proprietaria della villa mimando il gesto, per poi insultarla, cercando di raggiungere l'appartamento della donna e danneggiando ciò che incontrava sul suo cammino.

La replica

«Dopo quello che è successo abbiamo smesso di organizzare matrimoni nella nostra villa.