Soldatessa Usa vola dal balcone a Gaeta durante una festa, saranno interrogati tutti i militari presenti nella casa. Giallo sulla dinamica

E' ancora tutta da chiarire la caduta dalla finestra di una soldatessa americana di 24 anni, da un appartamento di Gaeta dove era in corso una festa tra commilitoni.

La polizia che indaga sull'episodio ascolterà nuovamente tutte le persone presenti nell'abitazione. Si tratta di tre militari: una donna di 24 anni, affittuaria della casa, e due uomini. Secondo la prima ricostruzione mercoledì sera i ragazzi si sono incontrati per una serata in allegria, tra un bicchiere e l'altro l'alcol non è certo mancato. Alle 22 il tragico epilogo, ancora tutto da chiarire.

La ragazza è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Goretti di Latina. Per adesso non è in condizioni di essere interrogata. Quando sarà possibile raccogliere la sua versione dei fatti, il giallo della caduta potrebbe finalmente trovare una spiegazione.

Soldatessa Usa vola dal balcone a Gaeta durante una festa, è grave. «In quella casa girava troppo alcol». Aperta un'inchiesta

I poliziotti del commissariato di Gaeta stanno lavorando in collaborazione con la Military Police americana, la prima a essere intervenuta sul luogo dell'incidente intorno alle 22 di mercoledì. La ragazza - in servizio sulla nave ammiraglia Usa "Mount Whitney", che ha la base nella rada di Gaeta - a quanto risulta è caduta da una finestra del quarto piano.

I testimoni saranno determinanti per chiarire quanto accaduto. Per questo le loro versioni saranno confrontate, quando possibile, con quella della ragazza caduta. La palazzina ha diverse tettoie, una potrebbe aver attutito il colpo, salvando di fatto la vita alla ragazza.

A quanto emerso uno dei ragazzi era completamente ubriaco ed è crollato per primo sul letto in una delle camere. La ragazza si sarebbe invece appisolata sul divano. A quel punto gli altri due militari, hanno raccontato ai poliziotti, sono scesi a buttare l'immondizia e al ritorno hanno trovato la ragazza sanguinante davanti alla porta di casa. Una scena drammatica.

«Inizialmente abbiamo pensato che fosse caduta scendendo le scale» hanno raccontato agli investigatori. I ragazzi l'hanno fatta alzare per riportarla in casa usando l'ascensore, forse non si sono resi conto della gravità della situazione. Poi però hanno capito che era opportuno chiamare il 118. La giovane ha riportato fratture multiple e nella notte è stata trasportata in ambulanza al Dono Svizzero di Formia per poi essere trasferita a Latina. I sanitari hanno confermato che il tasso alcolemico rilevato nel sangue era altissimo.

Per adesso le dichiarazioni dei militari sono concordanti, ma nessuno è stato ancora in grado di spiegare come la ragazza sia caduta e da che altezza. La Procura di Cassino ha aperto un'inchiesta, il fascicolo è stato affidato al pm di turno, Chiara Fioranelli. Ora la polizia attende di poter ascoltare la ragazza in ospedale, quando le sue condizioni lo consentiranno, ma intanto potrebbero essere riascoltati i testimoni per raccogliere eventuali nuovi elementi.

Si sta verificando anche l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza che possano aver registrato il momento della caduta.