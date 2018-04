Si barrica con i figli durante sfratto e minaccia di dare fuoco alla casa

Si barrica dentro casa durante lo sfratto, con i figli piccoli, e minaccia di dar fuoco a tutto. Sono ancora in corso trattative, a Corviale, tra la donna che ha cosparso l'appartamento di benzina e ha un accendino in mano e le forze dell'ordine. Lo sgombero doveva avvenire questa mattina in largo Cesare Reduzzi 10.



Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'XI gruppo Marconi e del Gssu della polizia locale di Roma capitale, e quelli della polizia di Stato anche con la Digos. L'intervento era stato disposto dalla Procura, l'occupante denunciata doveva lasciare l'abitazione all'ottavo piano della scala A di uno degli stabili del Serpentone.



Ma la donna italiana, con i due figli di quattro mesi e un anno, e il cognato agli arresti domiciliari si è barricata in casa. Poco dopo è arrivato il marito della donna, un italo-tunisino. Lei avrebbe aperto il gas e cosparso l'appartamento e sè stessa di benzina. Una situazione rischiosa anche per la presenza di bombole del gas nell'abitazione che in caso di incendio potrebbero esplodere.

