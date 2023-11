Sara Tomassini scomparsa a Pesaro, la 35enne è scappata dal reparto psichiatria. «È in grave pericolo»

Il suo nome è Sara Tomassini, ha 35 anni, ed è scomparsa da venerdì. La donna è fuggita dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Muraglia, a Pesaro, dove era ricoverata.

Sara si è allontanata nella mattinata di venerdì 17 novembre senza più fare ritorno in struttura. Nella stessa serata il padre, disperato, ha lanciato un appello sulle piattaforme social, dopo aver presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. Tutte le forze dell’ordine hanno ricevuto la segnalazione di scomparsa, con foto e descrizione, e sono state attivate le ricerche.

Sara Tomassini scomparsa: l'appello del padre

Per il padre Cosimo la figlia «sarebbe in grave pericolo» e, temendo il peggio, ha chiesto di essere aiutato nella condivisione del suo appello. Un tam tam che sta funzionando e in poche ore la sua accorata richiesta di aiuto ha ottenuto migliaia di condivisioni e non mancano di conseguenza anche le segnalazioni, tutte però da vagliare. C’è chi dice di avere notato una giovane donna simile a Sara al parco Miralfiore, chi alle stazioni del treno di Pesaro e Rimini e queste ultime sono state girate anche alle forze dell’ordine per accertamenti.

Al momento della scomparsa Sara Tomassini indossava una felpa blu con cappuccio e una tuta grigia, ai piedi portava un paio di crocs di quelle che si portano negli ospedali. Non ha con sé né soldi né cellulare.