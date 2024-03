PISTOIA – Dopo aver sfruttato il doppio turno casalingo contro Cremona e Reggio Emilia, nell'anticipo della 24ª giornata della Serie A, la Nutribullet si conferma vincente anche sul campo della rivelazione Estra Pistoia, centrando due punti pesantissimi nella corsa salvezza. Come all'andata al Palaverde dove s'imposero in volata i toscani, è un match equilibrato giocato punto a punto con non più di 9-8 punti di vantaggio accumulati su entrambi i fronti. Il match si decide nell'ultimo quarto quando Tvb piazza il break che porta la squadra di Vitucci a condurre 67-75 con i punti di Harrison e Bowman a 3'34” dall'ultima sirena. Ma Pistoia non si dà per vinta e con le triple di Varnado, Wheatle e Moore sfiora la rimonta, arrendendosi sul punteggio di 83-84.