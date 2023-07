Salvatore Parolisi fuori dal carcere in permesso premio: «Sarà dura con il mio nome. Troppi pregiudizi»

«Sarà dura, perché col mio nome è un po' così, poi ci sono pregiudizi...». Un'intervista esclusiva a Salvatore Parolisi, in permesso premio. A «Chi l'ha visto?», nella puntata di questa sera, 5 luglio alle 21.20 su Rai 3, parla per la prima volta l'ex militare condannato in via definitiva per l'omicidio della moglie, Melania Rea.

Parolisi: «Fuori dal carcere sarà dura, ci sono pregiudizi»

Parolisi, che ha scontato 12 dei 20 anni di carcere previsti dalla sentenza di condanna, può ora usufruire dei permessi giornalieri e lasciare la struttura carceraria dove è recluso. L'inviata della trasmissione condotta da Federica Sciarelli lo ha atteso all'uscita dell'istituto di pena per un'intervista, di cui sono stati diffusi alcuni secondi come promo al servizio integrale.

L'omicidio e la condanna

Parolisi, che lavora come centralinista e si è anche iscritto alla facoltà di giurisprudenza alla Statale di Milano, era in permesso premio quando è stato intervistato. La condanna di Parolisi, che si è sempre dichiarato innocente, nel 2015 è stata ridotta da 30 a 20 anni: la Corte d'assise d'appello di Perugia ha applicato lo sconto previsto dal rito abbreviato scelto dall'ex caporal maggiore. Melania Rea fu trovata morta, all'età di 29 anni, il 20 aprile 2011 nel boschetto delle Casermette di Ripe di Civitella del Tronto, Teramo dopo essere sparita per due giorni. Il marito era stato arrestato il 19 luglio del 2011.