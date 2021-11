Sbranato da due cani di grossa taglia, razza Rottweiler, su un prato della via Portuense. L’uomo è riuscito a liberarsi da solo dai molossi ma comunque ha riportato ferite molto profonde ad una gamba e alle mani. Per ora è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Camillo. Sono in corso indagini per trovare il proprietario dei due molossi che, stando alle voci raccolte dalla polizia, sarebbe una donna.

