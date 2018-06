Morta a 22 anni dopo l'intervento per dimagrire. Il dolore su Fb: «Eri bella così...»

di Simone Pierini

Dramma in Campania. Una studentessa di 22 anni,di Sala Consilina, èla scorsa notte dopo aver accusato unLa giovane alcuni giorni fa si era sottoposta ad unpresso l'ospedale civile di Mercato San Severino (Salerno), e stava trascorrendo a casa la convalescenza, a quanto pare senza particolari disagi.La scorsa notte però si è sentita male: i familiari l'hanno trasportata nuovamente nell'ospedale di Mercato San Severino, dove è morta poco dopo. Non sono chiare le cause del decesso: poco fa i familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri, chiedendo di aprire un'indagine che accerti eventuali responsabilità.Rosaria era una fan di Emma Marrone. Nella sua foto profilo di Facebook era immortalata al fianco della cantante. Proprio quella immagine è stata utilizzata da una sua amica per ricordarla sui social network. Parole forti, di dolore e rabbia.«Ho letto la notizia della tua morte - scrive Maria Rosa - Volevi perdere peso e ti sei sottoposta all intervento. Eri bella così, anche con quei kg di troppo. Non è il chilo in più il problema... Conta la ricchezza interiore che possiedi... Adesso sei lassù tra gli angeli e stai illuminando il cielo. Ho scelto di condividere questa foto per te perché è la foto dell ultimo firmacopie del nostro idolo alla quale sei andata. Sicuramente quel giorno eri felice piccola... Continuerai da lassù ad illuminare le persone care e dall'alto vedrai tutti i concerti di Emma Marrone. Lei avrebbe voluto avere anche te sotto il palco. Non è colpa tua Rosy se la vita ti rende speciale e poi all'improvviso ti toglie pure il sorriso. Quel sorriso non è spento, anzi lo porterai con te lassù. Rip Rosy»