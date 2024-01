Viterbo, porta la moglie in ospedale già morta: «È caduta dalle scale». Fermato il marito, ipotesi femminicidio

Una donna di 72 anni, Rosa D'Ascenzo, è stata portata ieri sera dal marito all'ospedale Andosilla di Civita Castellana, in provincia di Viterbo. La donna alle 21.45, quando è arrivata in ospedale, era già morta. I due coniugi vivono nel comune di Sant'Oreste, in provincia di Roma.

L'uomo ha riferito ai medici che la donna è caduta dalle scale della loro abitazione ma gli inquirenti sospettano un caso di femminicidio, che, se confermato, sarebbe il primo del 2024. Il marito è stato poi fermato per omicidio, ma non è stato sentito. Verrà interrogato direttamente dal gip per la convalida.

Il marito portato in caserma, non si esclude l'ipotesi omicidio

La donna è arrivata morta in ospedale, i medici dopo aver ascoltato le parole dell'uomo hanno riscontrato qualche anomalia. Le analisi fatte hanno riscontrato che le ferite sul corpo non erano compatibili con la versione dell'uomo e per questo motivo sono stati chiamati i carabinieri. L'uomo è stato portato in caserma e la sua posizione è al vaglio. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Tivoli. Non si esclude alcuna ipotesi neanche quella dell'omicidio. Durante un primo sopralluogo in casa, i carabinieri avrebbero trovato oggetti con tracce ematiche. Potrebbe avere usato una padella e altri utensili da cucina per ucciderla.

La situazione familiare

L'uomo è un pastore di 73 anni. La situazione familiare della coppia era attenzionata dai servizi sociali, il cui aiuto lui avrebbe rifiutato.