Una, nel reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico Umberto I, per colpa di un'infezione contratta proprio in ospedale: un dramma avvenuto tre mesi fa, il 10 ottobre scorso, ma reso noto soltanto ora, dopo che i genitori hanno presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica della Capitale perLa Procura nei prossimi giorni disporrà una consulenza tecnica d'ufficio: la, prematura, con taglio cesareo quando era alla trentesima settimana di gestazione. Subito trasferita nel reparto di terapia intensiva neonatale, qualche giorno più tardi avrebbe contratto l'infezione (secondo quanto affermano i genitori nel loro esposto).Sottoposta a terapie, senza mai essere dimessa dalla struttura ospedaliera, la neonata è morta il 10 ottobre. Ricevuto l'esposto denuncia dei genitori, la Procura della Repubblica ha avviato indagini preliminari e si appresta a disporre una consulenza tecnica per far luce su ogni aspetto della vicenda., disposta dalla direzione del policlinico, ha confermato che la neonata aveva contratto un'infezione da, un batterio di frequente causa di infezioni ospedaliere, sia in adulti, sia in pazienti pediatrici.