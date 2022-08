Roma, scavano tunnel sotterraneo all'Aurelio e restano incastrati: tre fermati, il quarto bloccato 5 metri sottoterra

Da mezzogiorno la squadra 9A dei Vigili del fuoco di Roma, con l'ausilio degli specialisti del Saf, Usar e del "Carro Crolli", sta intervenendo in Via Innocenzo XI, al civico 42 per il soccorso di una persona letteralmente caduta sotto terra. Ma che cosa stava facendo il malcapitato? A quanto pare, a lavorare sotto al tunnel, che va da un negozio al centro strada, ci sarebbero state 4 persone, di cui tre, che hanno chiesto aiuto, sono poi state fermate dai carabinieri. Poi una parte della galleria è crollata. Quali lavori stavano facendo? Le prime informazioni, secondo le quali si potrebbe essere alle prese con una "banda del buco", sono state smentite, ma le motivazioni del "tunnel" sembrano ancora poco chiare. Si cerca di capire se effettivamente si stesse studiando un colpo ad attività o a proprietà private di zona, magari passando per la rete fognaria. La banca più vicina è a 300 metri.

APPROFONDIMENTI GREGORI VII Roma, scavano tunnel sotteraneo e restano incastrati FROSINONE Roccasecca, banda del buco: colpo grosso in tabaccheria ROMA Roma, furto da film alla Balduina: ladri bloccano la strada con i... NEWS Roma, presa banda di georgiani: decine di furti in abitazione

Avezzano, fallisce la spaccata a colpi di mazza. La banda del buco in fuga al quarto colpo

Il quarto uomo bloccato sottoterra, operazioni in corso per salvarlo

La quarta persona, ancora bloccata sottoterra, chiede aiuto ai pompieri, che stanno intervenendo mentre i carabinieri stanno sentendo gli altri operai e eventuali testimoni. Lo scavo parte dal pavimento di un locale commerciale al piano terra. La persona in pericolo si trova a circa cinque metri sotto il livello del piano stradale. Le operazioni di soccorso sono tuttora in atto e probabilmente andranno avanti anche per molto tempo, date le difficoltà e l'estrema delicatezza dell'intervento.

In base ad una prima ricostruzione il pavimento del locale che stava ospitando opere di ristrutturazione sarebbe crollato per cause al momento ancora da chiarire. L'operaio sarebbe precipitato per circa sei metri.

Roma, furto da film alla Balduina: ladri bloccano la strada con i cassonetti e svaligiano la gioielleria: bottino da 50mila euro