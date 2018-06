«La cena non c'è piaciuta», coppia minaccia di dar fuoco al ristorante

Hanno minacciato di dare fuoco al locale perchè, non avendo gradito la cena, non volevano pagare. Una coppia di romani, lui 52 anni e lei 49, sono stati fermati ieri sera a Roma dai carabinieri per tentata estorsione aggravata e violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio è avvenuto in un ristorante romano: dopo cena i due, dicendo di non avendo gradito i piatti, si sono rifiutati di pagare e hanno minacciato il titolare di incendiare il locale. Il proprietario del ristorante ha quindi chiamato i carabinieri. I militari, giunti sul posto, sono stati aggrediti dalla coppia e hanno arrestato i due.

