Bus a fuoco all'alba: l'autista interviene con l'estintore

Un altroin fiamme a. «Unsi è sprigionato poco prima delle 6 su un mezzo in servizio sulla linea 466, lungo via di Portonaccio. L'autista - spiega l'azienda dei trasporti romana - è intervenuto con l'estintore di bordo e contemporaneamente ha allertato i vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno spento le fiamme. Nessun passeggero è stato coinvolto nell'evento. Atac ha avviato un'indagine interna per accertare le ragioni dell'accaduto».LEGGI ANCHE: Roma, oggi sciopero di 4 ore per il trasporto pubblico periferico