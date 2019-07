Choc a Roma, trovata neonata morta nel Tevere: l'allarme dato da un pescatore

A recuperarlo i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Sembra che il corpo fosse a ridosso della vegetazione. A dare l'allarme un cittadino. Sul posto la polizia.

Il cadavere di unaè stato trovato nel, a. Il piccolo corpicino è stato recuperato all'altezza del ponte di Mezzocammino, periferia Sud della Capitale, nei pressi di Mostacciano. Dalle prime informazioni pare che si tratti di unIl ritrovamento è avvenuto alle 16. Al momento non si conoscono né l'età né il sesso. Il fatto è avvenuto in prossimità del ristorante Anaconda, all'altezza del ponte di Mezzocammino, nel tratto di fiume dopo il Gra verso il mare. Il corpicino era riverso nell'acqua vicino a un canneto. Così lo hanno ritrovato gli uomini del nucleo sommozzatori 'Serra uno' dei vigili del fuoco del comando di Roma, che hanno provveduto a recuperare il piccolo per poi consegnarlo agli organi competenti.