Omicidio Roberta Siragusa, video di un uomo che le dà fuoco: svolta nelle indagini

Un video con le immagini degli ultimi istanti di vita di Roberta Siragusa, la ragazza 18enne bruciata viva a gennaio scorso, è stato depositato nell'incidente probatorio in corso davanti al gip di Termini Imerese. Imputato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere l'ex fidanzato della vittima Pietro Morreale, che avrebbe prima colpito la giovane, poi le avrebbe dato fuoco e infine ne avrebbe gettato il corpo in un dirupo. Nel video si vede un uomo che butta benzina e incendia la giovane. I fatti sono avvenuti nei pressi del campo sportivo di Caccamo. Dal video parrebbe che Roberta non sia morta subito, ma dopo minuti di agonia.

APPROFONDIMENTI PALERMO Roberta Siragusa, trovate tracce di sangue nell'auto del... CRONACA Palermo, funerali Roberta Siragusa: applausi all'uscita del... CRONACA A Caccamo l'ultimo saluto a Roberta Siragusa, la 17enne uccisa... ITALIA Roberta Siragusa, il fidanzato tenta di darsi fuoco in carcere. Oggi... L'OMICIDIO DI CACCAMO Omicidio Roberta Siragusa, l'autopsia non chiarisce le cause... PALERMO Omicidio Roberta Siragusa, il gip non convalida il fermo di Pietro...

Roberta Siragusa, trovate tracce di sangue nell'auto del fidanzato della ragazza