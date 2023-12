Rieti, uccide la moglie a martellate e poi si toglie la vita col fucile da caccia

RIETI - Coppia di 80enni ritrovata senza vita all'interno di un appartamento nella piccola frazione di sant'Elia in via Dietrosanti. Si ipotizza un omicidio-suicidio.

I due sono stati ritrovati riversi a terra nel sangue da un parente.

La ricostruzione

Da una sommaria ricostruzione l'uomo avrebbe ucciso la moglie utilizzando un martello per poi togliersi la vita con un fucile da caccia. Sul posto la Squadra mobile della Questura di Rieti per le indagini. La coppia viveva sola e con ogni probabilità il decesso dei due risalirebbe ai giorni scorsi.

A dare l'allarme, oggi pomeriggio, la figlia della coppia che vive in Francia e non riusciva a mettersi in contatto con i genitori.