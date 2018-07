Ricercato in mezza Italia viene scoperto a Foligno grazie a un malore

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Ricercato dalle Procure di mezza Italia viene colpito da un lieve malore mentre viaggia in treno e non sfugge alla Polizia Ferroviaria di Foligno, guidata dal comandante Alessandro D'Antoni, che lo scopre e consente alla Giustizia di fare il suo corso. Tutto ha preso le mosse dalla segnalazione lanciata da un capotreno che, allertando i soccorsi, ha segnalato la presenza a bordo di un treno proveniente da Roma di un 25enne cittadino del Gambia colto da un lieve malessere. Dopo l’intervento del 118 e dei poliziotti della Polfer, una volta risolto il lieve malessere, gli agenti, insospettiti dalle circostanze hanno proceduto all'identificazione e a un controllo approfondito sul 25enne, trovando in breve conferma ai sospetti che li avevano messi in allerta. A carico del 25enne, infatti, pendevano diverse note di ricerca spiccate da diverse Procure d'Italia inerenti la notifica di diversi procedimenti penali avviati a suo carico, tra cui quelli per droga, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, furto e varie inottemperanze ad altrettanti fogli di via, reati commessi al di fuori del territorio umbro.