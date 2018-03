Sassi killer sulle strade, torna l'allarme: trovati grossi massi auto con le ruote squarciate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna l'allarme massi sulla Pontina. All'altezza del km 16, Castel di Decima in direzione Roma, sono stati trovati sulla strada due grossi massi che hanno provocato la rottura degli pneumatici die due auto che stavano transitando. Un latro masso si trovava sulla strada in direzione Spinaceto. Giunti sul posto gli agenti della polizia municipale hanno notato un carro attrezzi che si è velocemente allontanato. Indagini in corso.