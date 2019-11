di Lucio Piva

TEOLO (PADOVA) - Attenzione,. La classica raccomandazione simboleggiata dai cartelli stradali non è affatto un luogo comune nelle strade di. Comprese quelle di competenza provinciale. Ne sanno qualcosa i motociclisti che percorrono in gran numero, tanto in salita che in discesa, il tragitto che collega Villa alla frazione capoluogo. Uno di loro si è imbattuto in un grosso sasso nel bel mezzo della carreggiata, fatto rotolare dall'alto del pendio probabilmente dai movimenti di terreno dovuti alle copiose piogge dei giorni scorsi. «Tutto è avvenuto commenta il centauro con altri colleghi nel gruppo social utilizzato per scambiare informazioni su itinerari e tragitti al primo tornante della strada. Dove mi sono imbattuto in un masso relativamente grande in mezzo alla carreggiata in