Roma, pitbull senza guinzaglio aggredisce un meticcio e lo ferisce. «Il padrone non si è nemmeno scusato»

«Sta venendo lì e quando mi sono voltata ho visto arrivare verso di noi quel pitbull». Piera, ancora sotto choc, racconta a “Il Messaggero” la terribile esperienza vissuta quattro giorni fa all’interno di un’area verde in via Borgo degli Ulivi, in zona Casalotti: il suo cane, un piccolo meticcio di quattro anni, è stato aggredito da un molosso sciolto e privo di ogni protezione.

La donna si è immediatamente rivolta alle forze dell’ordine per segnalare l’accaduto e all’interno di un gruppo Facebook ha voluto lanciare un allarme e mettere in guardia gli altri assidui frequentatori di quello spazio all’aperto: «Attenzione, il cane è bianco e marrone. Dai commenti è emerso che già altre volte lo stesso pitbull sarebbe stato avvistato libero nel parco e avrebbe aggredito altri cani».

La paura

«Ha riportato fortunatamente solo una ferita alla schiena anche se poteva certamente finire in tragedia», dice Piera. Sono attimi di paura per la donna e per suo marito: entrambi erano a passeggio insieme a Tommy, un piccolo meticcio, quando a un tratto le urla di un passante hanno attirato la loro attenzione. «Ci avvertiva dell’arrivo del pitbull: abbiamo cercato di proteggere il nostro Tommy». Il molosso, senza guinzaglio, si è scagliato contro il cagnolino, ferendolo. «E’ intervenuto mio marito: ha cercato di calmarlo e ha provato ad afferrarlo dal collare». Nemmeno il padrone è riuscito a placare la ferocia inaudita del suo cane: «Non si è nemmeno scusato e addirittura ha attributo le colpe al nostro quadrupede e a noi proprietari».