Pitbull sbrana un cagnolino: il vigile lo uccide a colpi di pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pitbull gira libero per le strade e aggredisce un cagnolino, ferendo il proprietario e un altro passante; gli agenti di Polizia municipale, dopo aver provato in ogni modo a fermarlo, sonocostretti a sparargli e ad abbatterlo. È accaduto a Montesilvano (Pescara). Due le persone finite in ospedale con lesioni non gravi; il cagnolino aggredito è stato portato via dai veterinari in gravi condizioni.Erano stati alcuni cittadini a contattare i Vigili Urbani, segnalando la presenza del pitbull in libertà. Gli agenti sono intervenuti e hanno provato a bloccare il cane per leggere il microchip e risalire ai proprietari, ma non sono riusciti a fermarlo. L'animale si è spostato in via Lazio e lì ha aggreditoil cagnolino, facendo cadere a terra l'anziano proprietario. I poliziotti, a quel punto, hanno provato in ogni modo a bloccare il cane, anche utilizzando spray al peperoncino, ma non c'è stato niente da fare. Sono stati costretti a estrarre la pistola e a sparargli.La carcassa del pitbull è negli uffici veterinari della Asl per l'osservazione di 48 ore. I proprietari, una volta individuati, sono stati sanzionati. Estremamente provato l'agente di Polizia locale che è stato costretto a sparare.