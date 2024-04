«Se il cane è lasciato allo stato brado, o magari non è educato a svolgere una certa attività, può percepire l'uomo e altri animali come una fonte di pericolo», avverte il veterinario Luca Giansanti.

Come mai i cani diventano aggressivi?

«A volte, anche uno strillo di un bambino può incentivare il cane a uno stato di pericolo. Deve essere il proprietario a tranquillizzarlo. Tuttavia, quando si trovano nel branco, possono manifestarsi una dinamica a volte pericolosa. Conta molto la razza: un bimbo di fronte a tre pitbull non ha scampo».

Conviene scegliere possono meno aggressivi?

«Spesso gli allevatori non svolgono un buon lavoro di selezione: il cane è scelto per aspetti fenotipici, per bellezza. Dovrebbe essere più impegno nel preferire soggetti riproduttori da un punto di vista comportamentale, scegliendo i più equilibrati. Un ruolo fondamentale lo svolgono i traumi infantili; servire un gran lavoro del proprietario, deve farlo socializzare».

Come capire se il cane diventa pericoloso?

«Molti non lo dimostrano. Ma esistono espressioni che fanno capire quando è sulla difensiva, non a suo agio: la posizione di occhi, orecchie, coda, la postura».

Episodi aggressivi si possono prevenire?