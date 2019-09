Piacenza, Sebastiani al giudice: «Elisa mi ha preso in giro, l'ho afferrata per il collo e l'ho uccisa così»

Con queste parole Massimo Sebastiani ha descritto davanti al gip di Piacenza il delitto della 28enne Elisa Pomarelli per il quale si trova in carcere dal 7 settembre scorso.Dei due si erano perse le tracce domenica 25 agosto. L'uomo, operaio 48enne, reo confesso dell', si era nascosto per due settimane prima di essere catturato dai carabinieri vicino a Sariano di Gropparello e che fosse trovato il corpo di Elisa Nel verbale del suo interrogatorio Sebastiani spiega il rapporto con la ragazza, della quale era innamorato senza però essere corrisposto, e accenna a una misteriosa busta che Elisa aveva detto di aver ricevuto da uno sconosciuto e che le avrebbe permesso di guadagnare molto denaro.