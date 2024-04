Piacenza, bambina di 9 anni cade dal balcone: è grave. La nonna era nell'altra stanza

Incidente, ieri pomeriggio, in una palazzina di via Vitali a Piacenza: una bambina di nove anni - per cause ancora da accertare - è caduta dal terrazzo di casa riportando gravi ferite.

. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e un'automedica. Condotta all'Ospedale Guglielmo da Saliceto per gli approfondimenti del caso, la piccola - che avrebbe riportato un trauma alla testa e altri in varie parti del corpo - è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma e ricoverata nel reparto di terapia intensiva.