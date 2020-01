Orecchio staccato con un morso: rissa fra minorenni a Latina

Una violenta rissa tra minorenni finisce con un lobo dell’orecchio tranciato da un morso. È successo a Cisterna di Latina nella notte di capodanno, nel quartiere San Valentino. Protagonisti della lite sei giovani, tutti minorenni, tra i sedici e i diciassette anni. Il movente della lite sarebbe per futili motivi, da ricondurre probabilmente ad uno impeto di gelosia per una ragazza.

Uno del gruppo si è confidato con cinque suoi coetanei durante i festeggiamenti di capodanno, confessando di avere un rivale in amore o comunque di non gradire la presenza di questo ragazzo nella cerchia di amicizie perché considerato un possibile contendente. Per questo motivo i ragazzi hanno organizzato una missione chiarificatrice a casa del presunto rivale. Poco dopo la mezzanotte si sono dunque recati a casa del ragazzo, nel quartiere San Valentino, convincendolo ad uscire da casa per “parlare”. In strada invece si è consumata una vera e propria aggressione, un’azione punitiva, passando dalle parole ai fatti.

Cinque contro uno. Il ragazzo sorpreso da tanta violenza nei suoi riguardi è riuscito a divincolarsi e dalla banda e a rientrare nella propria abitazione. I giovani invece lo hanno inseguito riuscendo ad entrare anche loro nella casa del ragazzo. Qui è continuata l’aggressione in modo ancora più cruento: i cinque hanno immobilizzato il sedicenne e uno di loro, durante la lite gli ha morso un orecchio, provocando l’asportazione subtotale del lobo e di parte dell’elice destro. Poi lo hanno lasciato sanguinante e sono andati via. I genitori del giovane hanno chiamato il 118 e il ragazzo è stato trasportato al Goretti di Latina dove i medici hanno suturato la profonda ferita. La prognosi è di dieci giorni.

Il padre del ragazzo ieri mattina ha sporto denuncia in commissariato. Ora sarà compito degli inquirenti verificare i fatti e identificare i giovani autori della brutale aggressione.

Ultimo aggiornamento: 12:55

