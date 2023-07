Uccide il fratello maggiore dopo una lite in discoteca a Bergamo: Gianluca Maffeis aveva 31 anni

Lorenzo Maffeis, 26 anni, ha sempre cercato di aiutare il fratello maggiore Gianluca Maffeis, 31, e ora è accusato di averlo ucciso.

Il 31enne di Mozzo, paese di 7mila abitanti in provincia di Bergamo, è morto per le conseguenze di una lite con il fratello avvenuta in casa quattro giorni fa, al rientro dopo una serata in discoteca a Seriate, sempre in provincia di Bergamo.

Dalle prime ricostruzioni, i fratelli erano rientrati dopo che la serata aveva preso un brutta piega. Lorenzo Maffeis ha raccontato di essere intervenuto nel locale per difendere il fratello che era coinvolto in una lite con un altro avventore nella notte fra sabato e domenica. Da quel che si è appreso Gianluca era seguito dal "centro per la salute mentale".

Il fratello minore aveva convinto il maggiore a rientrare a casa dove alle 5 sarebbe avvenuta una pesante lite fra i due: Gianluca era stato ricoverato in ospadale dove è morto ieri, mentre Lorenzo aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Per lui era scattato il fermo e quindi l'arresto. Ora sarà effettuata l'autopsia e sarà nuovamente sentita la madre. Lorenzo, scoppiato a piangere alla notizia della morte del fratello, sostiene di essersi difeso.