Neopatentato perde il controllo dell'auto, poi l'incidente contro un albero: muore all'ospedale a 18 anni

Tremendo incidente questa notte sulla Provinciale a Treia , in provincia di Macerata : un ragazzo di 18 anni è morto all'ospedale di Macerata . Era da poco passata la mezzanotte quando il ragazzo, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo dell'auto sulla Provinciale 128 tra Chiesanuova e Treia . Il mezzo è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. Immediati i soccorsi da parte del 118 e la corsa verso l'ospedale di Macerata , ma purtroppo per il ragazzo non c'era più nulla da fare.