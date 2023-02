«Ti sparo in bocca», imputato minaccia il giudice e crea il panico in tribunale

Attimi di panico in tribunale a Frosinone questa mattina, 21 febbraio, dove un detenuto di 35;anni accusato di evasione si è scagliato contro il giudice minacciandolo di morte. «Adesso ti sparo in bocca». Questa la frase che ha lasciato tutti i presenti senza parole. Subito dopo ha ribaltato la scrivania minacciando di lanciarla addosso al giudice Non appena giunto in aula l'uomo che risiede a Frosinone ma è di origine siciliane, ha cominciato ad inveire contro gli agenti penitenziari che a suo dire lo avevano accerchiato.L'avvocato Giuseppe Dell'Aversano difensore dell'imputato ha cercato subito di rabbonirlo ma non appena è terminato il processo l'uomo si è alzato in piedi dicendo: «Adesso comincio io». A quel punto ha preso il microfono e togliendolo dall'asta lo ha scaraventato a terra dopodiché ha preso la scrivania e dopo averla sollevata l'ha scaraventata a terra continuando a minacciare il magistrato. L'uomo è stato preso di forza dagli agenti di polizia penitenziaria che hanno dovuto faticare non poco per riportare la calma e trasportarlo in carcere.