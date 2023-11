Milano, accoltellato (8 volte) nella notte da 3 minorenni: 21enne gravissimo portato in ospedale

Notte di sangue a Milano. Due ragazzi feriti, uno in modo gravissimo, e tre minorenni arrestati per tentato omicidio: è il risultato della violenta aggressione avvenuta questa notte in corso Como, nel cuore della movida milanese.

Grazie alle descrizioni fornite, gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia, impegnati nel servizio di controllo territorio tra porta Venezia e corso Como, hanno individuato tre minorenni, di cui uno con gli abiti sporchi di sangue, ritenuti responsabili dell'aggressione e riconosciuti dagli amici delle vittime: si tratta di un 16enne italiano e di due marocchini di 16 e 17 anni.