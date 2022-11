Lucia Piccioli, malore improvviso in casa a San Benedetto del Tronto: morta a 39 anni, lascia figlia e marito

San Benedetto del Tronto è sotto choc per l’improvvisa morte di una mamma di 39 anni, Lucia Piccioli. La tragedia si è consumata nella serata del 24 novembre – in un’abitazione di via San Pio X, nel quartiere Marina di Sotto. La giovane ha accusato un malore dal quale non riusciva a riprendersi. Il marito ha quindi chiamato il 118.

L’ambulanza con a bordo personale medico e infermieristico è giunta poco dopo sul posto, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Lascia la figlia Asia e il marito Simone. L’ultimo saluto oggi presso la chiesa San Pio X alle ore 11.

