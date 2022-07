Luca Serianni investito ad Ostia sulle strisce pedonali: il celebre linguista è in coma irreversibile

Luca Serianni, celebre linguista e filologo, è stato investito ad Ostia, verso le 7.30 di questa mattina, mentre attraversava la strada all’incrocio fra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri. Le condizioni dello studioso, 74 anni, sono molto gravi ed attualmente è in coma irreversibile. Secondo le prime informazioni, la persona alla guida dell'auto che lo ha investito - una donna di 52 anni - si è fermata, soccorrendolo. Serianni è stato trasportato in un primo momento all'ospedale Grassi di Ostia, ma date le condizioni gravissime, si è optato per un trasferimento d'urgenza al San Camillo.

APPROFONDIMENTI PERSONE Luca Serianni in coma irreversibile, il linguista investito sulle... INCIDENTE Prese in pieno sulle strisce: madre e figlia in ospedale ROMA Ostia, lungomare Lutazio Catulo: pedone investito e ucciso sulle... ROMA Lingua e tecnologia: a Parma si incontrano i licei classici, ecco...

Maturità, i videoconsigli del professor Serianni per la prova di Italiano

Luca Serianni, chi è

Professore emerito di Linguistica italiana alla Sapienza, Serianni ha condotto indagini su vari periodi ed aspetti della storia linguistica italiana, dal Medioevo ad oggi. ocio nazionale dell’Accademia dei Lincei, della Crusca, dell'Arcadia, dell'Accademia delle Scienze di Torino, dell'Accademia Virgiliana, corrispondente non residente dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, direttore delle riviste “Studi linguistici italiani” e “Studi di lessicografia italiana”, membro del comitato scientifico della "Zeitschrift für romanische Philologie", si è occupato di vari argomenti di storia linguistica italiana antica e moderna.