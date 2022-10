Luana D'Orazio morta sul lavoro, accordo trovato sul patteggiamento: 2 anni ai titolari della ditta

Due anni di reclusione per Luana Coppini, titolare della ditta in cui è avvenuto l'incidente mortale, e un anno e sei mesi per il marito Daniele Faggi, titolare di fatto, entrambi con sospensione condizionale della pena. Sarebbe questo l'accordo raggiunto tra pm e avvocati difensori di due dei tre imputati per la morte di Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni deceduta mentre lavorava in una ditta tessile a Montemurlo (Prato) il 3 maggio 2021.

Il processo

La proposta di patteggiamento è stata concordata con la procura, che aveva posto come condizione l'effettivo pagamento del risarcimento stabilito in circa di 1 milione di euro. La decisione di accogliere il patteggiamento spetta ora al giudice Francesca Scarlatti, che nel pomeriggio deciderà se accettare la proposta. Nella stessa fase il magistrato deciderà inoltre se rinviare a giudizio il terzo imputato, il manutentore Mario Cusimano.

Tutti gli imputati sono accusati di omicidio colposo e rimozione dolosa di cautele antinfortunistiche. La mamma di Luana D'Orazio, Emma Marrazzo, presente all'udienza, ha detto di «credere e confidare nella giustizia, attendendo il responso finale per poi eventualmente commentare».

La reazione della madre

«Speravo in una pena più giusta», sono «molto delusa». Così la mamma di Luana D'Orazio, Emma Marrazzo, all'uscita dall'udienza. «Si aspettava una pena più esemplare, Luana rimane un simbolo -ha detto- si tratta di una sentenza molto celere che si poggia su due pilastri e non è affatto scandalosa, come pure ho sentito dire sui social, ma giusta», ha detto l'avvocato Alberto Rocca, che difende assieme a Barbara Mercuri i due imputati che hanno patteggiato.