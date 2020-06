Morta la pm Laura Siani, aveva 44 anni. Choc a Lecco, indagini in corso

Dramma a Lecco. È stata trovata morta la scorsa notte nella sua abitazione in centro, il sostituto procuratore Laura Siani, 44 anni, in servizio alla Procura di Lecco dalla scorsa primavera. In base ai primi rilievi, l'ipotesi più plausibile con le circostanze, sembra essere quella di un gesto volontario. Sul posto si sono portati i Carabinieri di Lecco, con il tenente colonnello Claudio Arneodo e il capitano Alessio Zanella insieme all’ex procuratore capo Antonio Chiappani (trasferito nelle scorse settimane alla Procura di Bergamo) e i sostituti procuratori Andrea Figoni e Giulia Angeleri. Sul posto anche una Volante della Questura.

Caso Lodi, il sindaco arrestato: «Sì, ho alterato il bando»

Originaria di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, il magistrato era figlia del noto musicista Dino Siani, scomparso nel 2017 e noto al grande pubblico, nonché sorella di Giorgio Siani, ex sindaco di Mandello. Prima di arrivare a Lecco era stata in servizio a Palermo e prima ancora a Lodi. La salma è stata trovata la scorsa notte su segnalazione di un vicino di casa. Sono intervenuti il procuratore capo Antonio Chiappani con i suoi più stretti collaboratori e i carabinieri. Sono ancora in corso indagini per risalire alle esatte modalità e cause dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA