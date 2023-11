Kimberly Bonvissuto scomparsa da 4 giorni, giallo sull'appuntamento con un ragazzo. La mamma: «Il telefono è spento»

Kimberly Bonvissuto, 20 anni, è scomparsa da Busto Arsizio, in provincia di Varese, da lunedì sera. «Se qualcuno la vede contatti le forze dell'ordine», l'appello sui social della madre, Graziana Tuccio, che ha già informato la Polizia e i Carabinieri dell'allontanamento - ancora non si sa se volontario o meno - della figlia. «Aveva una tuta grigia, scarpe nere e un giubbotto Colmar» racconta la madre, preoccupatissima.

Il giallo dell'appuntamento

La ragazza aveva spiegato di avere un appuntamento con la cugina, e che avrebbe cenato con lei fuori casa. Sarebbe però stata una “copertura” (ma il condizionale è d'obbligo) per incontrare un ragazzo: le due giovani erano infatti d'accordo di sentirsi per concordare l'orario di arrivo nelle rispettive abitazioni, e infatti si sarebbero sentite alle nove e mezza di sera. Poi, però, il telefono di Kimberly Bonvissuto non ha più dato segni di vita. Da allora non è mai rincasata e il suo telefono risulta spento.

Il telefono spento

È uscita di casa alle 16.10, poi l'ho sentita di nuovo un'oretta dopo. Mi ha detto che sarebbe andata a cena fuori con la cugina, e che sarebbe tornata verso le 22", ha detto a Pomeriggio Cinque. «Il telefonino di Kimberly risulta spento dalle 22 di lunedì sera», ha raccontato, aggiungendo però che avesse con sé il caricabatterie. «La cugina è tornata a casa, ma Kimberly non è mai arrivata». La ragazza ha lunghi capelli rossi, è alta 1,55 e l'ultima volta che è stata vista indossava tuta grigia, scarpe da tennis nere e giubbotto Colmar nero.