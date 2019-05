Insegue il ladro in scooter e nella foga non mette il casco: 25enne cade e muore

incidente

Un tragico fatto di cronaca è avvenuto nel tardo pomeriggio a Genova in via Rivarolo dove un giovane è morto. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia municipale e dalla polizia locale è stato possibile ricostruire l'esatta dinamica dell': Un 25enne, Andrea Corsini, è morto mentre stava inseguendo uncon la sua moto . Il giovane ha perso il controllo del mezzo è caduto ed è morto sbattendo contro un blocco di cemento. Corsini, di professione meccanico, aveva visto fuggire da un negozio una persona che aveva tentato un furto, inseguita da un dipendente che gridava «al ladro».Il 25enne, che lavora in una officina vicina al negozio da cui era scappato il ladro, capito cosa stava accadendo, è salito sulla moto e si è messo all'inseguimento del rapinatore e pare che nella concitazione del momento non abbia messo il casco. Fatte poche decine di metri, il meccanico ha perso il controllo del mezzo e cadendo ha sbattuto contro un blocco di cemento. Immediatamente sul posto è arrivato il personale medico del 118, ma le manovre di rianimazione sono state vane. Il ladro è riuscito a fuggire.