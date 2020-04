Si schianta con l'auto contro un ponte e prende fuoco: morto carbonizzato un 27enne

Si schianta con l'auto contro un ponte e prende fuoco. A bordo c'erano due persone, uno è morto carbonizzato, l'altro è rimasto gravemente ferito. E' successo in Maremma, nei pressi di Albinia (Grosseto), lungo la provinciale di San Donato, in località Barca del Grazi. Un'auto si è schiantata contro un piccolo ponte ed ha preso subito fuoco.





Secondo prime ricostruzioni nell'impatto il conducente è stato sbalzato fuori mentre il passeggero è rimasto all'interno ed è deceduto. I vigili del fuoco di Orbetello hanno spento la vettura e collaborato col 118 per imbarcare l'autista ferito sull'elisoccorso Pegaso per il trasporto all'ospedale delle Scotte di Siena.



La vittima dell'incidente aveva 27 anni, mentre l'altro uomo rimasto ferito ha 26 anni. Entrambi sono residenti a Manciano (Gr). Ultimo aggiornamento: 20:08